Neues Angebot: Website zum Festpreis für 749 Euro

Entdecken Sie unser unschlagbares Angebot: Eine vollständige Website für nur 749 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Diese exklusive Offerte richtet sich gezielt an SOLO-Selbstständige in ganz Deutschland sowie an angehende Unternehmer, die auf der Suche nach einem professionellen Online-Auftritt sind.

Individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen

Bei RR MEDIA erhalten Sie maßgeschneiderte Websites, die sich deutlich von Massenlösungen wie WIX, Jimdo und ähnlichen Anbietern abheben. Als erfahrener Mediengestalter setze ich auf das Content-Management-System WordPress, was nicht nur die Qualität, sondern auch die Kostenoptimierung ermöglicht. Sie haben die Wahl: Entweder übernehmen Sie die Pflege Ihrer Website eigenständig oder verlassen sich auf mein Fachwissen und buchen zusätzliche Wartungspakete für einen umfassenden Schutz vor Hackingangriffen und anderen Risiken.

Was Sie bekommen:

Modernes Webdesign, optimal angepasst für alle Geräte

Installation und Einrichtung des Content-Management-Systems

Eine Startseite (Homepage) sowie eine Unterseite Ihrer Wahl (z.B. für Leistungen oder Services)

Rechtskonformes Impressum, Datenschutz und Cookie-Einstell-Button

Was Sie liefern:

Ihr Logo, Farben und Schriftarten (Corporate Design)

Inhalte wie Texte, Fotos, Videos und Links

Erste Texte für den Blog

Gegebenenfalls Zugangsdaten zu Ihrem Webhosting

In wenigen Tagen zu Ihrer neuen Website

Innerhalb kürzester Zeit verwandle ich Ihre Vorstellungen in einen attraktiven Internetauftritt, der potenzielle Kunden anlockt und in den Suchmaschinen wie Google gut positioniert ist. Sie zahlen lediglich die Hälfte des Betrags zu Beginn des Projekts und den Rest nach Abschluss der Arbeiten.

Profitieren Sie von unserer Weiterempfehlung

Empfehlen Sie uns weiter und sichern Sie sich einen Rabatt von unter 100 Euro. Sobald Ihr Kontakt unser Angebot annimmt und die Anzahlung leistet, erhalten Sie den Betrag gutgeschrieben. Statt 749 Euro zahlen Sie nur 649 Euro für Ihre Website.

Jetzt Kontakt aufnehmen und Angebot erhalten

Füllen Sie noch heute das Kontaktformular aus und erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden Ihr persönliches Angebot zum Festpreis. Falls Sie zusätzliche Seiten oder Funktionen wünschen, können diese gegen Aufpreis hinzugefügt werden.