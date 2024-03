Jetzt Abwrackprämie für alte Websites sichern

Ältere Websites ziehen keine Kunden an und werden von Suchmaschinen abgestraft. Die Zeiten, in denen eine einmal erstellte Website ausreichte, sind vorbei. Heutige Websites haben höhere Anforderungen als vor 20 Jahren. Selbstgestaltung ist nicht mehr ratsam, da dies zu Abmahnungen führen kann. Ein Dachdecker oder Metzger ist kein Webdesigner. Sie können nicht auf Kunden verzichten oder Ihr Image schädigen wollen. Vernachlässigen Sie nicht Ihr Online-Image in den Social Media Kanälen wie Facebook. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft, während RR MEDIA sich um Ihren Online-Auftritt kümmert.

Kostenloser Websitecheck

Lassen Sie noch heute Ihre Website überprüfen und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot für die Neugestaltung. Der Websitecheck ist kostenfrei. Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff “Websitecheck” an post@rrmediaonline.biz und geben Sie Ihren Namen, Telefonnummer und die URL Ihrer Website an (z.B., rrmediaonline.biz). Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie das Ergebnis mit dem Angebot. RR MEDIA ist keine Werbeagentur und daher kostengünstig.

Abwrackprämie sichern

Für Ihre alte Website erhalten Sie eine Abwrackprämie von 300 Euro, die bei Beauftragung angerechnet wird. Diese Information ist bereits im Angebot für Ihre neue Website enthalten. Die Abwrackprämie gilt für Websites über einem Wert von 1000 Euro. Wenn die Website 1200 Euro kostet, zahlen Sie nur 900 Euro zzgl. MwSt.

Sonderboni sichern

Empfehlen Sie mich weiter, während Ihre Website in Bearbeitung ist? Sie erhalten eine zusätzliche Gutschrift auf die Rechnung, sodass Sie nur 800 Euro zzgl. MwSt zahlen. Das bedeutet eine Gesamtersparnis von 400 Euro.

Regelmäßige Wartung erforderlich

Eine Website muss wie eine Heizungsanlage regelmäßig gewartet werden, um Sicherheitslücken zu schließen und Hackerangriffe zu verhindern. Ein Jahres-Wartungspaket mit Inhaltsänderungen kostet 600 Euro, wobei Neukunden einen Bonus von 100 Euro erhalten.



Möchten Sie Ihre Website überprüfen lassen oder ein neues Angebot erhalten? Nutzen Sie mein Terminvereinbarungsprogramm und tragen Sie Ihre Daten ein