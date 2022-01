Weiterempfehlen und abkassieren

Sie kennen Gott und die Welt und sind nicht auf den Mund gefallen? Ok. Sie müssen nicht gleich die ganze Welt kennen. Jeder Mensch hat sein eigenes Netzwerk und spricht in der Regel unbewusst Empfehlungen aus. Für diese Weiterempfehlungen z.B. neues Schuhgeschäft oder hier an der Ecke ist ein neuer Italiener mit gutem Wein und Essen. Dafür bekommt man keine Provision und macht es einfach.

Für die Empfehlung einer professionelle Website, Onlineshop oder anderen Werbedienstleistungen gibt es eine Prämie. Die Prämie ist abhängig vom Gesamtvolumen des Auftrags. Kommt es zum Auftrag wird die Vermittlungsprovision bei Zahlungseingang ausgezahlt. Bei Miniaufträgen z.B. Erstellung einer Visitenkarte oder Flyer kann kein Empfehlungsprämie gezahlt werden.

Hier nun eine kleine Liste von möglichen Auftragswerten:

– 500 € – 75 €

– 1000 € – 150 €

– 2000 € – 280 €

Wer im Monat mehr als zwei Kunden bringt bekommt eine Sonderzahlung. Die Sonderzahlung ist abhängig vom Auftragswert und wird nach dem Angebot berechnet.

Interesse? Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an kontakt@rrmediaonline.de eventuell gleich mit den neuen Kunden.