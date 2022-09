Professionelle Website mit Ratenzahlung

Professionelle Webdesign

Eine professionelle Website ist die Basis für die Sichtbarkeit im Internet. Heutzutage werden Produkte, Dienstleistungen vermehrt im World Wide Web gesucht. In Verbindung mit weiteren Marketing-Maßnahmen kann die Anzahl der Besucher auf der Website erhöht werden.

Mehr zielgerichtetes Traffic hat ebenfalls die Chance zur Umsatzsteigung. Für das Social Media Marketing ist die eigene Website das Fundament und nicht umgekehrt. In Facebook, Instagram ist zwar schöne bunte Welt, hier haben Sie jedoch kein Hausrecht.

Als erfahrener Mediengestalter für Digital- und Printmedien mit dem Schwerpunkt digitale Medien erhalten Sie ein Komplettpaket Webdesign. Verschaffen Sie sich noch heute einen Wettbewerbsvorteil!

Sie schicken mir nur die Daten wie Logo, Farben, Bilder, Videos und Texte. Brauchen Sie bei einigen Inhalten noch Unterstützung, kann dies als extra Leistung dazu gebucht werden.

Was erhalten Sie?

– Modernes Webdesign

– CMS Installation und Einrichtung

– Startseite

– bis 3 weitere Seiten z.B. Leistungen, Service, Galerie

– Blog für mehr Sichtbarkeit (SEO)

– Kontaktformular für Anfragen

– rechtssichere Seiten Impresssum & Datenschutz

– Cookie-Datenschutz-Button

– SEO-Grundoptimierung für besseres Ranking

Die Kosten?

Eine einmalige Setupgebühr von 199 Euro und 6 Raten in Höhe von 169 Euro zzgl. 19 Mwst, Falls kein WebHosting vorhanden + 50 Euro WebHosting + 14 Euro de. Domain. Enorm wichtig die Wartung der Website für 299 Euro pro 6 Monate für die inhaltliche und technische Aktualisierungen. Sie liefern nur die Daten wie Bilder, Texte, Logo etc. . Brauchen Sie Unterstützung bei der Texterstellung? Für professionelle Texterstellung zahlen Sie pro Std. 70 Euro oder erhalten

von mir einen Festpreis. Wollen Sie keine Ratenzahlung machen, dann zahlen Sie 60 % an und

den Rest bei Fertigstellung.

Die Abwicklung

Sie fordern gleich Ihr unverbindliches Angebot und erhalten innerhalb von 24 eine Antwort

von mir. Die Abwicklung erfolgt per Telefon, WhatsApp und E-Mail. Sollen Sie im Landkreis Gotha sein, so können Sie im Büro vorbei kommen.

Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an! Schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail an post@rrmediaonline.biz oder füllen auf der Website das Formular aus!