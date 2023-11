Herbstknüller: Professionelle Websites für Gründer, Freelancer und Selbstständige!

Selbstständig machen oder ohne Website dastehen? Das geht heute gar nicht mehr! In der digitalen Ära suchen Menschen nach Produkten und Dienstleistungen online. Ohne eine aktuelle Webpräsenz existieren Sie praktisch nicht. Doch selbst eine Website erstellen wie früher? Das kann schnell zu Kundenverlust, Image-Schäden oder sogar Abmahnungen führen.

Jetzt haben Sie die einmalige Chance, eine professionelle Webpräsenz von einem Fachmann zu erhalten, der auch in den Suchmaschinen punktet. Google ist in Deutschland die Nummer Eins, und genau dort müssen Sie gefunden werden! Handwerker, Zahnärzte, Tierärzte oder Bäcker haben eben nicht die Ausbildung eines Mediengestalters oder Kenntnisse in Webdesign, Gestaltung, Werbung und SEO.

Mit mir erhalten Sie eine vollwertige Website ohne Umwege. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Unsere Leistungen im Überblick:

Beratung zu den Inhalten

Installation und Einrichtung des Content Management Systems (CMS)

Umsetzung des Corporate Designs

Erstellung der Startseite

Erstellung von zwei Unterseiten (z.B., Über uns, Galerie)

Blog

Kontaktformular mit optionaler Google Map

Aktuelles Impressum und Datenschutz

Cookie-Einstell-Button

Was müssen Sie tun?

Liefern Sie alle Inhalte wie Logo, Texte, Bilder, Grafiken und gegebenenfalls Videos sowie Verlinkungen zu Ihren Social-Media-Auftritten (falls vorhanden).

Kosten:

Der Aktionspreis beträgt 797 Euro (Normalpreis 999 Euro) zzgl. MwSt. Die Zahlung erfolgt in zwei Raten, mit einer Anzahlung von 50 % und der Restzahlung am Schluss. Das Angebot ist mit einer Wartung verbunden, um die Sicherheit Ihrer Website zu gewährleisten. Der Jahrespreis für die Wartung beträgt 600 Euro und kann vierteljährlich, halbjährlich oder komplett bezahlt werden. Dieses Sonderangebot ist bis zum 31.12.2023 gültig und auf drei Kunden begrenzt.

Jetzt anfragen unter +49 151 41350336 oder per E-Mail an marketing@rrmediaonline.biz.