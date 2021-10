Wie das digitale Fenster Unternehmen mehr Umsatz bringt

Plakatwände, Werbetafel und Kundenstopper haben als Information- und Werbemedium ausgedient, denn mit dem digitalen Fenster können Kommunen und Unternehmen ihre Bürger, Besucher und Kunden effektiver und in Echtzeit erreichen. Große und kleine Bildschirme für den Innen- und Außenbereich bringen die Information in bewegten Bildern und sorgen somit für mehr Aufmerksamkeit.

Mehr Kunden mit dem digitalen Fenster gewinnen

Das digitale Fenster ist ein digitaler Kommunikations-Service der AGWM GmbH aus Landsberg am Lech. Wir haben es LocalNet genannt. Mit dem digitalen Fenster (digitale Beschilderung) erfolgt die Kommunikation über digitale Bildschirme und Touchscreens. Die gewünschten Informationen und Werbebotschaften lassen sich über eine zentrale Stelle kinderleicht eingepflegen und können an beliebige Bildschirme sekundenschnell ausgeliefert und aktualisert werden. Von der Kommune (Stadtmarketing) mit seinen Einrichtungen wie Museen, Bibliothek, Sportstätten etc. bis zum örtlichen Einzelhändler eignet sich das digitale Fenster. Durch die zusätzliche Vernetzung der Bildschirme untereinander gewinnen Kommunen und Unternehmen noch mehr Reichweite und steigern die Aufmerksamkeit.

Es ist fünf vor zwölf

Online ist längst Realität geworden und das schon vor Corona. Big Player wie Amazon und Co. sind Alltag und drängen höchstwahrscheinlich auf den lokalen Markt. Unternehmen müssen jetzt die Chance ergreifen und ihr Geschäft zukunftsicher machen. Mit dem digitalen Fenster kreieren wir Ihren digitalen Verkäufer für Ihre Produkte und Dienstleistungen. Tagesaktuell, schneller als Amazon und Co. Wir werben und informieren wo Ihre Kunden sind.

Unendliche Einsatzmöglichkeiten

Durch die interaktiven Bildschirme von Local Net können Sie Ihren Besuchern ein breites Sortiment, attraktive Zusatzangebote etc. anbieten und schaffen ein emotionales Kauferlebnis – aus Besucher werden Kunden. Digitale Anzeigensysteme in Form von Kundenstopper und Wanddisplays z.B. bei einer Landmetzgerei informieren tagesaktuell und einfach die Kunden über stets über neue Angebote. Sollte die digitale Werbung nicht den gewünschten Erfolg erzielen, so kann zu jederzeit die Information angepasst werden.

Als digitaler Wegweiser

Der Service von Local Net dient als digitaler Wegweiser in der Stadt, Unternehmen, Behörden, Kliniken und Hochschulen. So können zum Beispiel die Unwetterwarnungen sofort weitergegeben werden und Empfehlungen zum Schutz vermittelt werden. In Wartezimmer bei Ärzten können die Displays die Patienten über neue Leistungen informieren und die Wartezeit verkürzen.

Kunst und Kultur

Die installierten Bildschirme von Local Net sorgen für mehr Reichweite und Information für Kunst und Kultur in jeder Stadt. Durch die digitale Vernetzung besteht die Möglichkeit die Veranstaltungen, Austellungen von Künstler etc. aus einer Stadt in einer anderen Region einzuspielen, um damit neue Besucher anzulocken und die Bekanntkeit sichtlich zu steigern.

öffentlicher Nahverkehr

Optimale Überbrückung von Wartezeiten und als innovative Werbestelle an allen Haltestellen für U-Bahn, Bus und Straßenbahnen bieten digitale Bildschirme mit Informationen und spezielle Werbeangebote. Fahrplanänderungen, Ausfälle, aktuelle Infos zu Corona und Werbung von lokalen Unternehmen können dort eingespielt werden.

Die AGWM GmbH versteht sich als Fullservice Dienstleister für digitale Bildschirm-Kommunikation in Kommunen und lokalen Unternehmen. Mit der einfachen Lösung von Local Net können auf einfache Wege Unternehmen und Händler ihre Produkte und Dienstleistungen digital präsentieren und mehr Umsatz erzielen. Kommunen erhalten ein neues wirkungsvolles Instrument für das Stadtmarketing, um mehr Aufmerksamkeit und Reichweite für Kunst und Kultur zuerhalten.