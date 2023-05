Die größten Fehler im Marketing

Sie wollen sich selbständig machen? Sie sind bereits Unternehmer? In beiden Fällen prüfen Sie stets ihr Marketing!

Logo und Hausfarben

Bereits vor der Existenzgründung werden z.B. im Gründercoaching die Farben, die Schriften und die Formen definiert. Diese sind die Basis der Logoerstellung. Das Ganze nennt man Corporate Design(CD). Wer dies nicht hat, sollte es nachholen! Hier lässt sich kein Geld sparen.

Die Rechtsform im Logo

Im Logo gehört keine Rechtsform rein. Egal ob Sie eine Gbr, GmbH oder UG sind.

Stellen Sie sich vor Sie gründen eine GbR und wandeln diese in fünf Jahren in eine andere Rechtsform um. In der Domain gehört ebenfalls keine UG oder GmbH rein.

Zielgruppen nicht genau definiert

Sie haben keine oder nur wenig Anfragen? Höchstwahrscheinlich sind Sie Ihre Zielgruppen nicht passend definiert.

Texte sprechen potenzielle Kunden nicht an

Ganz besonders wichtig ist der Text. Egal ob Website, Landingpage oder Werbeflyer. Wenn Sie kein Werbetexter sind, sollten Sie die Finger davon lassen.

Veralteter Internetauftritt

Ein alte Website vergrault eher Ihre Kunden, als das Sie Kunden bringt. Eventuell denken Kunden, Sie haben Ihr Geschäft aufgeben. Nicht mehr zeitgemäße Website straft Google ab.

Eine Internetpräsenz ist die Basis

Selbstständige die keine Website besitzen werden nicht gefunden. Die Basis ist immer die Website und kein Social Media Profil.

Keine Aktualität

Ein Laie egal ob Handwerker oder Tierarzt sind nicht in der Lage eine Website zu erstellen. Mit einer Website muss man arbeiten und immer aktuell halten. Professionelle Texte gibt es vom Fachmann. Ein Blog gehört zur Grundausstattung jeder Website.

Private E-Mail-Adresse

Was sind denn private E-Mail-Adressen? GMX, Web.de und T-Online sind Anbieter für private E-Mail-Adressen. Und eben nicht für das Business geeignet. Sie haben eine Tischlerei in Köln und nennen sich „Tischlerei Weber Gmbh“. Die E-Mail-Adresse lautet dann z.B. post@tischlerei-weber.de und eben nicht tischlerei-weber@t-online.de. Egal ob Gewerbe- oder Privatkunden eine professionelle E-Mail-Adresse gehört zu jeder Firmenkommunikation dazu.